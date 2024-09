Informações da Argentina e da região

Argentina inicia semana de mobilização por reclamações das universidades federais do país // Argentina atinge maior recorde de pobreza em 21 anos e registra 5,4 milhões de novos pobres // STF exige pagamento de multas para desbloqueio do X no Brasil // Presidente do Brasil, Lula da Silva, viaja ao México para posse de Claudia Sheinbaum // ONU: violência no Haiti deixou mais de 3.600 mortos desde janeiro // ONU anuncia compromisso global contra superbactérias // Malfalda, de Quino, atravessa gerações e chega aos 60 anos muito atual //

E, ainda, programetes com novidades da Ciência & Tecnologia e da Cultura & Espetáculos.