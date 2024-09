Informações da Argentina e da região

Mais da metade dos argentinos são pobres // Governo Milei ratifica que vetará lei de financiamento universitário // Governo argentino recomenda não viajar ao Líbano // Rede social X pede desbloqueio de plataforma no Brasil ao STF // Banco Central do Brasil eleva projeção do PIB de 2,3% para 3,2% neste ano // Protesto interrompe desfile de Francisco no papamóvel // Foram divulgadas fotos do último ensaio de Paul McCartney antes de sua chegada à Argentina //

E, ainda, programtes DX.COM.AR, Novo Som Argentino e sobre Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz.