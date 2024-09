Informações da Argentina e da região

Em 1º discurso na Assembleia Geral, Milei critica agenda da ONU: 'Impõe uma ideologia' // Congresso argentino analisa privatização da Aerolíneas Argentinas // Província argentina de Córdoba continua sob Incêndios florestais // Na ONU, presidente do Brasil destaca emergência climática e critica conflitos // Lula critica o extremismo durante evento em defesa da democracia // Bolívia: ex-presidente Evo Morales exige mudanças no governo de Luis Arce “se ele quiser continuar no poder” // Filme “El Jockey” representará a Argentina no Oscar e no Prêmio Goya //

E, ainda, programete Ciência & Tecnologia, novidades do mundo dos Espetáculos e uma Data Comemorativa: Anselmo Aieta (tango).