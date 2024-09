Informações da Argentina e da região

Após discurso do Presidente Javier Milei nos EUA, as ações argentinas em Wall Street caíram até 3,6% // Argentina anuncia sua rejeição ao “Pacto do Futuro” da ONU // Governo prevê apagões planejados para os próximos meses na Argentina // Apoiadores do presidente Luis Arce e de seu antigo aliado, o ex-presidente Evo Morales, entraram em confronto na Bolívia // Ministério das Relações Exteriores alerta viajantes e residentes argentinos na Bolívia // Presidente do Brasil participa de reuniões bilaterais em Nova York // Adolescente indígena é encontrado morto em área de conflito no Mato Grosso do Sul; é a segunda morte em 5 dias // Argentina começa campanha contra dengue // Esportes: com uma partida a menos, Vélez Sarsfield continua liderando tabela de posições //

E, ainda, programetes DX.COM.AR, Turismo na Argentina e uma Data Comemorativa: Amelita Baltar (tango)