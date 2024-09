Informações da Argentina e da região

Presidente da Argentina, Javier Milei, inicia turnê nos EUA com reuniões e entrevistas // Papa critica repressão a manifestantes na Argentina // Incêndios em Córdoba: três fogos continuam ativos e uma segunda pessoa está sob custódia // Na ONU, Presidente do Brasil diz que Assembleia Geral 'perdeu a vitalidade' // indígenas lutam por sobrevivência após um mês de queimadas em Mato Grosso // Países americanos debateram desafios nas políticas sobre drogas // X tem cinco dias para comprovar indicação de representante legal no Brasil // Província de Jujuy aprova cobrança de atendimento médico de estrangeiros // Documentário expõe os 'voos da morte' da ditadura argentina //

E, ainda, programetes Data Comemorativa: Homero Expósito e Ciência & Tecnologia, com novidades na matéria da Argentina e da região.