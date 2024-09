Informações da Argentina e da região

Presidente da Argentina, Javier Milei, viaja para Nova York para discursar na Assembleia Geral Anual das Nações Unidas // De acordo com os números oficiais, o desemprego na Argentina caiu ligeiramente // Governo da Argentina adverte que entregará a Aerolineas Argentinas a empresas estrangeiras se as disputas sindicais continuarem // Economistas alertam para "inconsistências" no orçamento sem déficit apresentado por Milei // Amazônia: mais de 1,5 mil comunidades estão isoladas na região do médio Solimões por causa da seca // 'Foi a PM': indígena é assassinado em área sobreposta por fazenda de família de assessora do governo do MS // Parlamento Europeu reconhece o líder da oposição González Urrutia como presidente eleito da Venezuela // Colômbia: Guerrilheiros do ELN dizem que pode haver negociações de paz com o governo mesmo sem um cessar-fogo // Esportes: Racing perde para o Paranaense por 1 a 0 na Copa Sul-Americana no Brasil //

História Hoje: primeiro jogo de futebol entre Brasil e Argentina //

E, ainda, programetes DX.COM.AR e Novo Som Argentino.