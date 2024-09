Informações da Argentina e da região

FMI acena para Javier Milei e decide o deslocamento de Rodrigo Valdés // No Brasil, STF decide que condenados pelo júri popular devem cumprir pena imediatamente // O que é a Autoridade Climática que Lula pretende criar para enfrentamento a eventos extremos // Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitará Argentina no final do mês // Missão Multinacional no Haiti afasta gangues de porto e hospitais // Manto Tupinambá retorna da Dinamarca para Museu Nacional do Rio //

E, ainda, programetes DX.COM.AR e Novo Som Argentino.