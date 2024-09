Informações da Argentina e da região

Congresso argentino ignora protestos e ratifica veto de Milei à lei que aumentaria aposentadorias // Argentina registra inflação de 4,2% em agosto e acumula 94,8% só neste ano // Incêndios em Córdoba: o incêndio em La Calera foi controlado e não há focos ativos na província // Brasil: Rios da Bacia Amazônica registram níveis mais baixos da história // Brasil: Lula defende ações imediatas contra a crise climática // Peru: Ex-presidente Alberto Fujimori morre aos 86 anos // México: Congresso aprova a reforma judicial do presidente López Obrador // Argentina: Começa campanha de vacinação contra dengue em Buenos Aires //

E, ainda, programetes com novidades da Cultura & Espetáculos, da Terra & Clima e Canções com história: La pulpera de Santa Lucía.