Informações da Argentina e da região

Fumaça de incêndios na Amazônia cobre parte do Brasil e mais de 10 províncias argentinas estão em alerta // Brasil: São Paulo teve o ar mais poluído do mundo nessa segunda-feira // Brasil registra cinco mil focos de incêndios só nas últimas 24 horas // Argentina: quase 200.000 empregos perdidos até agora em 2024, de acordo com números oficiais // Brasil registra queda generalizada de preços em agosto // Chile: Juiz da Suprema Corte suspenso por suspeitas de corrupção //

Líder das Eliminatórias da Copa do Mundo, a Argentina perdeu por 2 a 1 para a Colômbia //

E, ainda, programetes com novidades da Ciência & Tecnologia e sobre duas bandas emblemáticas do rock argentino: Sui Generis e Soda Stereo.