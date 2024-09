Informações da Argentina e da região

Justiça venezuelana determina prisão de líder da oposição // Argentina condena ordem de prender líder da oposição Edmundo González Urrutia //Brasil e Colômbia expressam preocupação com ordem de prisão contra González // PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre // Supremo Tribunal do Brasil ratifica bloqueio do X no país // Jogadores de rúgbi franceses acusados de abuso sexual foram liberados para deixar a Argentina // Charly García apresenta novo disco “La lógica del escorpión” // E, ainda, programetes com novidades da Ciência & Tecnologia e sobre o músico de pop Gustavo Cerati.