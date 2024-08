Informações da Argentina e da região

Argentina nega ter invadido espaço aéreo do Chile, que enviou aeronaves militares para a fronteira // Governo argentino reduz o imposto de importação em 10% // Deputado acusado de pedofilia é preso no norte da Argentina // Crescimento da pobreza é a principal preocupação dos argentinos // Brasil continua livre da nova variante da “varíola do macaco” ou “MPOX” depois que um caso suspeito foi descartado // Caso Marielle Franco: Conselho de Ética aprova cassação de Chiquinho Brazão por 15 a 1 // México suspende relações com embaixadas de EUA e Canadá //

E, ainda, programetes DX.COM.AR, Novo Som Argentino e Dia Internacional contra o Desaparecimento Forçado de Pessoas.