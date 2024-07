Informações da Argentina e da região

Presidente da Argentina, Javier Milei, chega a Paris e aguarda reunião com Macron e inauguração dos Jogos Olímpicos // Argentina começa processo de flexibilização do mercado de câmbio // No Brasil, G20 assume compromisso de promover justiça tributária // Países da região celebram Dia Internacional da Mulher Negra // Campanha presidencial termina na Venezuela // Argentina inaugurou oficialmente mais uma temporada de cruzeiros // E, ainda, programetes DX.COM.AR e Novo Som Argentino, com novidades da cena musical argentina, em particular rock, pop e eletrônica.