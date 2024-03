Informações da Argentina e da região

Para o presidente Javier Milei, "nos próximos 100 dias, estaremos em uma situação melhor e com menos inflação" // Imagem negativa do governo argentino se aproxima de 60% // Associação de Trabalhadores do Estado alerta que demissões “iminentes” estão chegando no Estado // STF brasileiro homologa acordo de delação de Ronnie Lessa no caso Marielle Franco // Grande convocação para o dia 24 de março, o dia da Memória, Verdade e Justiça //

E, ainda, programetes com novidades do mundo da Cultura & Espetáculos e da área da Ciência & Ambiente, com o foco colocado em nosso país e na região.

DESCARGAR