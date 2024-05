Informações da Argentina e da região

Um argentino que lutava por Israel morreu em Gaza // FMI espera que economia argentina comece a crescer no segundo semestre // O Presidente Milei viaja para a Espanha para participar de uma convenção conservadora e se reunir com empresários // Governo argentino condena ataque a primeiro-ministro eslovaco //

Universidade de Buenos Aires suspende emergência orçamentária após acordo com Executivo Nacional // Brasil: Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes no RS // Banco do Brics vai destinar R$ 5,7 bilhões ao Rio Grande do Sul // Diretor de importante prisão da Colômbia é assassinado a tiros // Abril de 2024: o mês mais quente de todos os tempos //

