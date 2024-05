Informações da Argentina e da região

O presidente Javier Milei ratificou que as Ilhas Malvinas “são argentinas” // Senado retoma debate sobre projeto de reforma ultraliberal: a “Ley Bases” // Cerca de 100 pessoas ficaram feridas em um acidente de trem em Buenos Aires // Brasil: Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas por enchentes no RS // Enchentes no Uruguai deixam cerca de 3 mil desabrigados //

Esportes: Automobilismo argentino, de luto: Multicampeão Juan María Traverso falece aos 73 anos // Começou o torneio da primeira divisão do futebol argentino: a Liga Profissional //

E, ainda, programetes DX.COM.AR e Novo Som Argentino.

