Informações da Argentina e da região

O programa da RAE em português inaugura agosto falando de uma celebração ancestral dos nossos povos andinos, Pachamama. Também apresenta os programetes DX.COM.AR, Novo Som Argentino e Turismo Nacional.

1º de agosto é o dia em que diversos povos originários dos Andes, como os Quechua, Aymara e outros, celebram a Pachamama, a Mãe Terra.

Aqui, na Argentina, terra originária de alguns desses povos indígenas, é uma data largamente celebrada!

Essa é uma das tradições mais antigas e vivas da região. As pessoas fazem oferendas à terra — como folhas de coca, alimentos e bebidas — para agradecer pelos frutos recebidos e pedir fartura, saúde e equilíbrio para o novo ciclo que se inicia.

É um momento de conexão com a natureza, com os saberes ancestrais e com o respeito profundo por tudo o que a terra nos dá.

Acompanhe o programa e saiba mais sobre a tradicional celebração!