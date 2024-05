Informações da Argentina e da região

Senado argentino começa a trabalhar no projeto de reforma de Milei // Refém argentino morto pelo Hamas // Ministra das Relações Exteriores da Argentina reuniu-se com autoridades da União Europeia em Bruxelas // Javier Milei admite que Malvinas estão “nas mãos do Reino Unido” //

Contra reforma do Estado, Argentina tem greve geral nesta quinta-feira // Brasil: Chuvas no RS afetam 1,5 milhão de pessoas; 95 morreram //

E, ainda, programetes Terra & Ambiente e sobre “Mujeres Argentinas”, disco emblemático do folclore.

