Informações da Argentina e da região

Em visita a Israel, Javier Milei reúne-se com parentes de reféns do Hamas e anuncia mudança da embaixada argentina no país para Jerusalém //

Líderes, movimentos e sindicatos protestam contra condenação de Cristina Kirchner //

Brasil: STF pede extradição de Carla Zambelli ao Ministério da Justiça //

Brasil: STF tem maioria para responsabilizar plataformas por posts de usuários //

Bolívia: Policiais morrem em confrontos com apoiadores de Morales //

Mundo não erradica trabalho infantil e tem 138 mi de vítimas em 2024 //

Programetes “Vida & Saúde” e “Cultura & Espetáculos”.