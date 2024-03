RAE EM PORTUGUES

Presidente da Argentina, Javier Milei, participa do evento que marcou o aniversário do atentado à embaixada israelense // Argentina teve dia de "piquetazo" nacional // Lula diz que Brasil correu "sério risco" de sofrer um golpe de Estado // Governo do México reconhece quase 100 mil desaparecidos // Ajuda humanitária da ONU é saqueada no Haiti; Celac pede que membros evitem 'ação militar' // Com grandes momentos musicais, foi realizada uma nova edição do Lollapallooza em Buenos Aires // E, ainda, programetes DX.COM.AR e comentário especial sobre Bruno Gelber (pianista)