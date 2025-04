Informações da Argentina e da região

Papa Francisco falece em Roma aos 88 anos // Em meio à guerra tarifária, ministro argentino da Economia viaja para Washington para participar das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial // Brasil: Lula recebe presidente do Chile e comitiva nesta semana // Brasil terá novo voo para Córdoba, na Argentina, saindo do Recife // Equador: vitória de Noboa é confirmada com 55,62% dos votos // Crise no Haiti se torna cada vez mais complexa e urgente // Unesco lança estratégia para enfrentar escassez de professores na América Latina //

Especial sobre Papa Francisco (biografia), programete “Vida e Saúde” e “Data comemorativa: Tejada Gómez (poesia & folclore)”.