Informações da Argentina e da região

Argentina recebe 1ª parcela de acordo de US$ 20 bilhões com FMI // Presidente Milei prevê que a inflação será zero em 2026 // Secretário do Tesouro dos EUA visita Argentina e endossa plano econômico do governo // Ex-presidente do Peru Ollanta Humala condenado a 15 anos de prisão pelo caso Odebrecht // Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, foi recebido na Casa Branca por Donald Trump // Mais uma descoberta de gás de xisto é anunciada na Patagônia // Vaticano proclama o arquiteto catalão Gaudí 'venerável' //

