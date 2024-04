Informações da Argentina e da região

Justiça da Argentina decide que Irã esteve por trás de atentado terrorista em centro judaico em 1994, o maior da história do país // Governo Milei envia novo projeto de mega reforma ao Congresso // Maior central sindical da Argentina convoca greve geral para 9 de maio e mobilização para a Praça de Maio no Dia do Trabalhador // Brasil: Barroso diz que respostas do STF a Elon Musk "é página virada"//

Governo Lula estuda contraproposta de reajuste salarial para servidores // México pede que Equador seja expulso da ONU por invasão de embaixada // É grave a situação das crianças no Haiti em meio à ação de gangues //

Papa Francisco recebe líder yanomami Davi Kopenawa // Inter Miami de Messi, eliminado //

E, ainda, programetes DX.COM.AR, Novo Som Argentino e Turismo em Argentina: Santiago del Estero, a cidade mais antiga do país.

DESCARGAR