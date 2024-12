Informações da Argentina e da região

Natal de 2024: vendas no varejo aumentam ligeiramente 1% em relação ao ano anterior // Governo argentino alega que a Venezuela autorizou a entrada do gendarme preso por suposta espionagem // Brasil: Nove toneladas de agrotóxico usado como arma química no Vietnã são derramadas no rio Tocantins // Venezuela prepara-se para ato de posse de Maduro // Investigação da ONU revela detalhes do massacre de 207 pessoas no Haiti // Em mensagem de Natal, papa Francisco renova pedido por paz em áreas de conflito // E, ainda, programetes DX.COM.AR e Tiny Desk ft. Argentina.