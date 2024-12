Informações da Argentina e da região

FMI informou que está negociando um novo acordo com a Argentina // Lula chega a Brasília e se prepara para balanço com ministros // Senado brasileiro aprova projeto que restringe uso de celular em sala de aula // Embratur espera recorde no turismo internacional durante verão // Argentina é o país com o maior número de casos de dengue no mundo, depois do Brasil // Filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" é pré-selecionado para o Oscar //

E, ainda, programetes DX.COM.AR e Novo Som Argentino.