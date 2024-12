Informações da Argentina e da região

Tensão entre Argentina e Venezuela: ao conflito sobre a embaixada soma-se a detenção arbitrária de um gendarme // De acordo com um estudo, um em cada três aposentados é pobre na Argentina // Argentina terá greve de trens dia 18 de dezembro // No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça aprova mudança em registro de óbito de vítimas da ditadura // Com alta hospitalar, presidente Lula trabalha de casa em São Paulo // Polícia do Rio identifica suspeito de atirar em turista argentino // Aquecimento global faz com que Ártico passe a emitir mais carbono do que absorve em 2024 // Teatro Colón de Buenos Aires anuncia Temporada de Ópera 2025 // Esportes: Vélez Sarsfield é o novo campeão do futebol argentino //

E, ainda, programetes DX.COM.AR e especial sobre o Papa Francisco, no dia do seu aniversário.