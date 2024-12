Informações da Argentina e da região

Argentina registra inflação de 2,4% em novembro e acumula 112% no ano // Presidente Milei promete que inflação será “má lembrança” na Argentina // Brasil: Lula fará novo procedimento de baixo risco, complementar à cirurgia // Brasileiros protestam contra anistia para conspiradores de tentativa de golpe // Central Córdoba é campeão da Copa Argentina //

E, ainda, programete Vida & Ambiente e um outro, dedicado a dois momentos importantes do Rock& Pop argentino: a despedida de Sui Generis e o lançamento do primeiro disco da banda Soda Stereo.