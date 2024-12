Informações da Argentina e da região

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai apoiam texto para TLC com EU // Parentes dos mortos nas Malvinas visitaram o cemitério de soldados argentinos nas ilhas // Presidente Javier Milei lidera primeira Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em Buenos Aires // Corte internacional condena Brasil pela Chacina de Acari em 1990 // Depois de alta no PIB, Lula defende distribuição da riqueza // Lula e Petro condecoram Mujica em visita ao Uruguai // Grande apagão atinge Cuba, o terceiro em dois meses // Encerramos com novidades do mundo dos espetáculos na Argentina // E, ainda, programete DX.COM.AR e duas datas comemorativas: o nascimento de Blackie e um acontecimento trágico: “Los 12 de la Santa Cruz”.