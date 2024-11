Informações da Argentina e da região

Industriais argentinos expressam preocupação com abertura de importações promovida pelo governo Milei // Argentina condena na ONU violência contra mulheres // Governo autoriza três novas companhias aéreas a operar na Argentina // Brasil: Haddad anuncia corte de gastos e espera economia de R$ 70 bilhões // Brasil: CCJ aprova PEC que proíbe aborto legal no Brasil // Bolívia assina contrato com empresa chinesa para construção de duas fábricas de lítio // Protestos opositores na Venezuela com apoio do G7 a adversário de Maduro // F1: Franco Colapinto não competiria em 2025 //

E, ainda, programetes sobre Direitos Humanos & Diversidade e Tiny Desk ft. Argentina.