Informações da Argentina e da região

Israel aceita cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano // Papa comemora aniversário do acordo de paz entre Argentina e Chile // De acordo com um estudo, mais de 17 milhões de pessoas na Argentina estão expostas a água contendo arsênico // Brasil: STF envia relatório de inquérito sobre golpe de Estado à PRG // PF: Bolsonaro atuou de forma "direta e efetiva" para tentar golpe // Mudanças na Constituição da Nicarágua com poderes ilimitados a presidente preocupam // Defesa do presidente do Chile diz que denúncia de suposto assédio sexual contra Boric é ‘infundada’ // De acordo com as Nações Unidas, o recrutamento de crianças está aumentando no Haiti //

E, ainda, programetes Ciência & Tecnologia e Terra & Vida.