Informações da Argentina e da região

Economia argentina recua 3,3% em setembro, em meio a cortes de gastos de Javier Milei // Aliança contra a Fome e a Pobreza marca a cúpula do G20 no Rio // No Brasil, dos 37 indiciados pela PF por tentativa de golpe, 25 são militares // Esquerdista Yamandú Orsi é eleito presidente do Uruguai e derrota conservador Álvaro Delgado // Bienal de Havana: um espaço para o encontro da arte do sul global // Jornais argentinos destacam título do Racing contra o Cruzeiro //

E, ainda, programete com novidades da Cultura & Espetáculos e Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.