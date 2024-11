Informações da Argentina e da região

FMI confirma que a opção de um novo acordo com a Argentina está em discussão // Tribunal de Haia ordena prisão de Benjamin Netanyahu // Brasil: PF indicia Bolsonaro e outras 36 pessoas por crime de golpe de Estado // "Tenho que agradecer", diz Lula sobre fracasso de plano de envenená-lo // Em 2º turno eleitoral, Uruguai escolhe presidente no domingo // ONU soa alarme com ação de gangues ganhando terreno na capital do Haiti // Willy Quiroga, lenda da banda Vox Dei, morre na Argentina //

E, ainda, entrevista com João Ventura (música) e programete DX.COM.AR.