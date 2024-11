Informações da Argentina e da região

Inflação na Argentina desacelera e fica em 2,7% em outubro // Primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, confirma visita Argentina próxima semana // Brasil vai apresentar taxação dos super-ricos em cúpula do G20 // Aliança Global contra a Fome e Pobreza é prioridade do Brasil no G20 // Crise brutal e constante no Haiti tem efeitos arrasadores sobre crianças // Argentina foi o único país a votar contra uma resolução da ONU sobre os direitos dos povos indígenas // Foi apresentada a nova edição do Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata //

E, ainda, programetes com questões de Direitos Humanos e Especial Tiny Desk Feat Argentina