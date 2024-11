Informações da Argentina e da região

Governo Milei retira militares argentinos do contingente da ONU no Líbano // Deputados franceses pedem veto ao acordo Mercosul-EU // Brasil: Polícia Federal conclui inquérito sobre assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips // Favela 20: periferias apresentam recomendações aos países do G20 // Morre Mirta Acuña de Baravalle, uma das fundadoras das Avós da Praça de Maio // Fórmula 1: argentino Franco Colapinto teve que abandonar Grande Prêmio do Brasil //

E, ainda, programetes DX.COM.AR, Novo Som Argentino e Data comemorativa: Homero Expósito (poesia & tango).