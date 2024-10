Informações da Argentina e da região

Presidente da Argentina, Javier Milei, demite ministra das Relações Exteriores após voto na ONU // Greve do transporte contra governo argentino afeta mais de um milhão de passageiros // Argentina e Chile comemoram 40 anos de acordo que resolveu a disputa de fronteira que quase levou os dois países à guerra // Primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visitará Argentina em novembro // Brasil: Policiais testemunham sobre execução de Marielle Franco e motorista // Em ato, familiares de Marielle e Anderson são recebidos com girassóis // Nova vitória de Cuba na ONU contra embargo imposto pelos EUA // Guterres elogia política de paz na Colômbia como “exemplo para o mundo” //

E, ainda, programetes com novidades da Cultura & Espetáculos e sobre o músico argentino Gustavo Cerati (rock & pop).