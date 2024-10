Informações da Argentina e da região

Chanceler da Argentina confirma a intenção de retomar os voos para as Ilhas Malvinas //Sindicatos de transporte entram em greve nesta quarta-feira e também amanhã em rejeição às políticas de Milei // Ministros da Saúde do G20 debatem no Rio desinformação sobre vacinação // Júri popular do caso Marielle começa nesta quarta // Argentina deixa de imprimir suas próprias cédulas pela primeira vez desde o final do século XIX //

E, ainda, programetes com questões de Direitos Humanos & Diversidades, Ciência & Tecnologia e Data Comemorativa: Diego Maradona.