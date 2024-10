Informações da Argentina e da região

O governo argentino anuncia a identificação do responsável pelos ataques terroristas sofridos no país durante a década de 1990 // Brasil: Estudo recomenda que Rio de Janeiro reduza letalidade policial em 66% // Equador: governo reconhece que os apagões continuarão nesta semana // Policiais e militares cercam favela de El Salvador para capturar membros de gangues // De acordo com uma pesquisa, 70% dos argentinos pararam de comer churrasco // Bola de Ouro: argentino Dibu Martínez é o melhor goleiro do mundo //

E, ainda, programete DX.COM.AR, Novo Som Argentino e uma Data Comemorativa: Miguel Caló (tango).