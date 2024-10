Informações da Argentina e da região

Argentina substituirá atual Receita Federal por órgão enxuto e sem “voracidade fiscal” // Brics: Lula vai participar de reuniões bilaterais por videoconferência // Aliança Global contra a Fome: governo brasileiro convoca países ricos // Começa a 16ª COP da Biodiversidade na Colômbia // Sacerdote defensor dos Direitos Humanos é assassinado no México // Ex-presidente peruano Alejandro Toledo condenado a 20 anos de prisão // Liam Payne teve surto devido ao abuso de drogas e morreu com 25 lesões no corpo, diz laudo médico //

E, ainda, programetes DX.COM.AR, Dia pelo Direito à Identidades – Avós da Praça de Maio e uma Data Comemorativa: José Larralde (folclore).