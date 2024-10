Informações da Argentina e da região

Presidente argentino, Javier Milei, recebe sobreviventes do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 // Brasil: Lula cancela viagem que faria à Rússia por orientação médica // STF condena mais 15 réus por atos antidemocráticos do 8 de janeiro // Putin afirmou que não participará da cúpula do G20 em novembro, no Brasil // Venezuela anuncia prisão de mais 19 mercenários envolvidos em planos de ataques terroristas // Cuba relata progresso na restauração do sistema elétrico e retomada parcial do fornecimento de energia // E, ainda, programetes com novidades da Cultura & Espetáculos e um disco fundamental do rock argentino: Libertinaje, da banda Bersuit Vergarabat.