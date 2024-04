Informações da Argentina e da região

Argentina vive seu maior surto histórico de dengue // Cúpula entre governo argentino e Comando Sul: preocupações e solicitações dos EUA //

Sindicato vai entrar na justiça por causa de demissões em massa no setor estatal // Dívida com o FMI: Argentina terá de pagar quase 2,8 bilhões de dólares //

Brasil: aldeias Yanomami estão contaminadas por mercúrio usado no garimpo // Maduro sanciona lei que anexa Essequibo à Venezuela // A corrida contra o tempo para desarmar as gangues do Haiti //

E, ainda, programetes DX.COM.AR e Novo Som Argentino.

