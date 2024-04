“Inflação em março cairá para 10%”

Para o governo argentino, a inflação continua caindo e em março ficará em torno de 10%.

Essa foi a previsão do ministro da Economia, Luis Caputo, em uma entrevista.

Nesta semana, o índice de preços ao consumidor será publicado pelo INDEC, a agência oficial de estatísticas.

Na sequência, escutamos o ministro da Economia argentino assinalando, em entrevista a um canal de TV a cabo, a sua crença de que a inflação de março será de 10%.

A Casa Rosada espera que o próximo número consolide a tendência de queda, depois de 25% em dezembro, 20% em janeiro e 13% em fevereiro.

Mas isso está acontecendo em um contexto de perda do poder de compra dos salários, de acordo com os protestos de vários sindicatos.

Por esse motivo, os sindicatos estão tentando negociar aumentos salariais para compensar essa queda, como o sindicato dos motoristas de caminhão, que concordou com os empregadores em um aumento de 45%.

Mas o governo nacional afirma que não validará aumentos salariais acima da inflação.

A Casa Rosada advertiu que tomará medidas se os caminhoneiros fizerem greve.

