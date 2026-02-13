Infidelidad y deseo: reflexiones sobre el “Día del Amante”

En el programa 100% Nora, la conductora Carla Ruiz dialogó con la escritora y conferencista Silvia Freire a propósito del 13 de febrero, conocido como el “Día del Amante”, para analizar las relaciones, la fidelidad y los mecanismos emocionales que intervienen en los vínculos clandestinos.

Freire sostuvo que la infidelidad no puede pensarse sin la lógica del “triángulo”, donde intervienen tres roles que se retroalimentan. En ese sentido, planteó que la monogamia funciona como un acuerdo social necesario para el orden de la vida cotidiana, aunque no siempre responda al diseño emocional o biológico de las personas.

La autora remarcó que las relaciones clandestinas activan fuertes reacciones químicas en el cuerpo —como adrenalina, dopamina y cortisol— asociadas al riesgo, la novedad y la intensidad del deseo. Ese “torrente emocional”, explicó, es uno de los factores que vuelven tan potentes y, a la vez, tan conflictivos a los vínculos paralelos.

Freire también diferenció las vivencias de hombres y mujeres frente a la infidelidad: mientras que los varones, señaló, suelen actuar con mayor impulsividad, las mujeres tienden a atravesar procesos más complejos atravesados por la culpa, las creencias culturales y la necesidad de justificación afectiva.

Finalmente, advirtió que sostener una doble relación implica un esfuerzo emocional constante y que, a largo plazo, suele volverse difícil de ocultar, ya que “siempre quedan rastros” en las conductas y en la dinámica cotidiana de la pareja.