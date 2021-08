Infantino asegura fecha de eliminatorias sudamericanas

De cara las próximas Eliminatorias para la clasificación del Mundial de Qatar 2022 en Sudamérica la Premier League se ha negado a prestar a los jugadores que representen países que Inglaterra tenga en su lista roja de alta incidencia de coronavirus. Esto afectaría a los futbolistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. La Liga Española también apoyará a los clubes que se nieguen a ceder a sus internacionales. La decisión del máximo organismo del fútbol internacional de aumentar en dos días tanto en septiembre como en octubre el período internacional en la confederación de Conmebol, tampoco ha gustado en las ligas.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino ha querido expresar su postura sobre este asunto: “En el pasado hemos hecho frente juntos a problemas globales y en el futuro lo seguiremos haciendo. La cesión de jugadores para los próximos periodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la colaboración de los diferentes grupos de interés del fútbol durante este difícil periodo”, dice en sus declaraciones.

Comenta la importancia de la cesión de los clubes para estos partidos y sobre todo la importancia de la Premier y La Liga: “Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta”, afirma Infantino.

También se pronunció sobre los periodos que deben cumplir los futbolistas que juegan en Inglaterra: “En relación con la cuestión de los periodos de cuarentena que deben cumplir los jugadores que vuelvan a Inglaterra desde países de la «lista roja», he contactado por escrito con el primer ministro Boris Johnson para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional. He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020”, argumenta el Presidente de la FIFA.

Por última quiere animar que todas las federaciones y ligas cedan a sus futbolistas: “Juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra la COVID-19. Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA”, expresa Infantino.

