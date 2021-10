Inés Brizuela y Doria: “Estamos haciendo justicia”

La intendenta acompañó a los trabajadores precarizados del municipio a manifestarse por “la falta de pago de los nuevos pases a planta permanente” y llevó una solicitada hasta casa de gobierno, que no fue recibida por ningún funcionario provincial. En este contexto, la jefa comunal dijo que “es una lucha que comienza ahora, y que hasta que no se reconozca hasta el último compañero no va a terminar”.

Además, se refirió a la posibilidad de consenso y expresó que “el gobierno nacional conoce la situación, se la he planteado desde un inicio, como se la he planteado al gobernador, nunca hubo una repuesta” y añadió que “perdimos mucho tiempo y decidimos avanzar”.

Ficha "Encabezados": Lautaro Castro, productor y redactor.

Gastón Roldan, musicalizador y operador técnico.

Ludmila Rondan, periodista móvil.