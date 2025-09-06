Inés Bayala presenta su nuevo trabajo en "Soy Nacional"

Se trata de "Condenadas al Olvido", un disco de la cantante, guitarrista, compositora de canciones de raíz folklórica que busca rendir homenaje a las heroínas olvidadas de la historia independentista iberoamericana.

En la charla con Sandra Mihanovich le contó que “en mi casa grabo las voces y la guitarra, juego todo lo que quiero” y, sobre su rescate de estas mujeres lamentó que “se sabe poco” de ellas.

También, Soy Nacional recibió la visita de Ele Mariani que trajo, desde Rosario, su álbum debut "Paz y Guerra".

“Me encanta escribir y componer, las palabras paz y guerra tienen ese contraste constructivo”, señaló.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 13.58.39 WhatsApp Image 2025-09-03 at 13.58.39 (2) WhatsApp Image 2025-09-03 at 14.00.53 WhatsApp Image 2025-09-03 at 14.00.53 (1)

Raly Barrionuevo, recientemente nominado por partida doble a los Latin Grammy por "Mujeres Caminantes", fue parte de Soy Nacional.

"Siempre los caminos del arte son extraños e impredecibles", explicó al reflexionar sobre cómo se originó ese trabajo que, admitió, "me divirtió mucho hacerlo".