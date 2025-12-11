300 familias mendocinas se pusieron de acuerdo para que sus hijos no tengan celular hasta los 13

Un grupo de unas 300 familias del colegio primario San Nicolás, en Chacras de Coria, Mendoza, protagonizó una iniciativa inusual entre comunidades educativas: acordaron colectivamente que sus hijos no usen teléfono celular propio hasta los 13 años, y además promover que el acceso a redes sociales sea postergado hasta los 16. La decisión busca cuidar la salud mental, la atención y las relaciones sociales de los niños frente a la creciente exposición a pantallas.

Guillermo Barletta, padre de una alumna de 12 años del Colegio San Nicolás, dialogó con Ramos generales y subrayó que la clave de este “Pacto Parental” es el compromiso colectivo: solo si la mayoría de familias adopta la medida se evita que los chicos que no tienen celular queden aislados o marginados de sus pares. Según explicó, debe ser un pacto entre adultos para que lo cumpla la mayoría, con el objetivo de acompañar y proteger a los menores en su desarrollo cognitivo y emocional frente a la tecnología.

La iniciativa surgió hace pocas semanas entre unos 15 padres de sexto grado que compartían inquietudes sobre el impacto del uso temprano del celular, y en pocas jornadas se amplió a más de 300 familias de la institución. Para formalizar el compromiso, crearon un grupo de WhatsApp y una página web —pactoparental.org— con un manifiesto que expone la necesidad de reducir el tiempo de pantalla y fomentar otras actividades como juego, creatividad y vínculos personales fuera de las pantallas.

El acuerdo no solo propone posponer la entrega del primer smartphone hasta los 13 años y restringir redes sociales hasta los 16, sino que también incluye pautas para acompañar a los chicos con presencia adulta y actividades recreativas alternativas. Los padres señalan, con fundamento en evidencia científica y opiniones de docentes, que la hiperconexión puede afectar la atención, el sueño, la autoestima y la salud mental de los niños y adolescentes, y que un compromiso compartido entre familias y escuela es una forma de contrarrestar esos efectos.

La dirección del colegio avaló la iniciativa y, de cara al próximo año lectivo, se espera que este compromiso se implemente no solo en el hogar sino también en la vida escolar, en consonancia con otras medidas que la institución viene adoptando para limitar el uso de celulares durante el horario de clases.