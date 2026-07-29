Indira Acosta, médica de emergencias: "El panorama que se vive en Venezuela es desolador"

Indira Acosta Cedeño es la Presidente de la asociacion de medicos venezolanos en argentinos y trabajó con los equipos de rescte y asistencia a las víctimas y damnificados por los terremotos que se registraron en Venezuela el 24 de junio último.

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round detalló que a más de 30 días de ocurridos los devastadores sismos, hay 5.500 fallecidos, miles de personas sin hogar y decenas de miles viviendo hoy en más de 100 campamentos improvisados en diferentes lugares del país

La médica contó detalles de las lesiones más graves sufridas por los daminficados: quemaduras, fracturas, amputaciones, infecciones, y principalmente el daño psicológico de quienes perdieron familiares, amigos y todos sus bienes.