Indignación por un hombre que tocó a un elefante marino en La Lucila del Mar

Un video que se volvió viral en redes sociales captó en las playas de La Lucila del Mar, en la Costa Atlántica bonaerense, el momento en que un hombre se acercó a un elefante marino que descansaba sobre la arena y lo tocó, desencadenando una fuerte reacción de indignación entre los veraneantes y generando un debate público sobre el respeto hacia la fauna marina.

El biólogo marino Sergio Rodríguez Heredia dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó que estos episodios reflejan un problema recurrente: la falta de conciencia sobre cómo interactuar con animales silvestres que, aunque puedan parecer tranquilos en la costa, no deben ser molestados ni tocados por personas.

"Este no es un caso aislado, es muy frecuente en la Costa Argentina", expresó.

El video difundido muestra al hombre acercándose al elefante marino —o ejemplar de lobo marino, según distintos testigos— y acariciándolo cerca de la cola, pese a las advertencias de otros presentes. El animal reaccionó de forma defensiva, abriendo la boca y generando alarma entre quienes observaban la escena. Algunos turistas protestaron con gritos e incluso hubo intercambios verbales tensos entre el protagonista y los testigos.

Especialistas en fauna marina recuerdan que estos mamíferos costeros salen a las playas para descansar, mudar su piel o recuperarse, y que cualquier contacto o molestia puede estresarlos gravemente y poner en riesgo tanto a los animales como a las personas. Las recomendaciones para quienes se encuentren con fauna en las playas incluyen mantener distancia, no tocarlos, evitar ruidos y movimientos bruscos, así como contactar a guardavidas o centros de rescate si se detecta que el animal está herido o en peligro.