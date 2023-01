Inclusión de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales

El secretario de Niñez Adolescencia y Familia de la nación , Gabriel Lerner se refirió en Radio Nacional Resistencia al programa de asignación para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales que se encuentran alojados en dispositivos de cuidado residencial (de gestión pública o privada) o familiar (familias de acogimiento, de tránsito, solidaria, etcétera): " los chicos siempre han tenido ese derecho aún estando separados de sus padres pero la normativa que regulaba no preveía un procedimiento específico, para asegurar que aquellos niños, niñas y adolescentes que están al cuidado de aquellas personas que no son sus progenitores, que son sus cuidadores, educadores, familias de tránsito provistas por el estado pudieran establecer algún tipo de representante para que reciban la asignación universal por hijo. Las medidas de separación del niño del medio familiar, porque han sido víctimas de abuso, o negligencias severas, abre un período de transición donde el gobierno provincial a través de sus programas de niñez y los convenios que tiene con las organizaciones va evaluando la posibilidad del retorno de los niños a la familia de origen o sino después aparece la posibilidad de una salida autónoma con su familia o bien la posibilidad de la adopción. En este período que es largo, meses o se extiende un poco más los niños, niñas y adolescentes no venían percibiendo la asignación universal. El decreto firmado por el presidente establece un procedimiento específico para esto" remarcó el funcionario.

Ahora se le abonará mensualmente el 100 por ciento del valor general de la AUH o de la AUH con Discapacidad, si cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En el caso de las niñas y niños hasta 12 años inclusive, la cuenta bancaria estará a nombre de un referente designado y cercano afectivamente. A partir de los 13 años, si se considera que cuenta con el grado de madurez suficiente para percibir y administrar por sí mismo la asignación, el pago estará a su nombre.

