Incesante llegada de fieles a Luján para la última misa del Papa León XIV en Argentina

Una multitudinaria e interminable llegada de fieles desborda los accesos a la ciudad de Luján, en la antesala de lo que será la última misa litúrgica del Papa León XIV en suelo argentino este miércoles, antes de su partida rumbo a Perú.

La expectativa de la comunidad católica es total y se vive un clima de profunda fe y emoción en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

De acuerdo con el cronograma oficial y los preparativos de seguridad, el Sumo Pontífice arribará a la ciudad y abordará el papamóvil en las cercanías de la rotonda de acceso principal.

A partir de ese punto, iniciará su trayecto hacia el centro cívico, y no se descarta que complete un tramo a pie hacia la histórica basílica para tomar contacto directo con la marea de peregrinos que aguardan su bendición.

En representación del Poder Ejecutivo, estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

A las 13.30, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participarán de la ceremonia de despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza y a las 15 el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa.

Desde distintos puntos del país, miles de familias y jóvenes comenzaron a instalarse con reposeras, mantas y pertenencias para asegurar su lugar de cara a la celebración eucarística. "Es algo mundial, histórico, no lo ves todos los días", expresó conmovido uno de los fieles que aguardaba pacientemente en las vallas de contención, sintetizando el sentimiento de una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva nacional.

Las autoridades locales y provinciales mantienen un megaoperativo civil, sanitario y de transporte para garantizar el orden de la masiva concurrencia, que promete convertir a la plaza central de Luján en el epicentro de la fe sudamericana antes de la partida del Papa hacia el resto de su gira continental.

Megaoperativo de tránsito por la visita papal: cortes totales y desvíos masivos

El Ministerio de Seguridad provincial y el municipio activaron un estricto blindaje vehicular en los accesos a Luján de cara a la misa del Papa León XIV.

El casco histórico fue transformado en una "Zona 0" completamente peatonal, con bloqueos totales en los ingresos desde las rutas 5, 6, 7, 34, 47 y 192.

La restricción más severa afecta al Acceso Oeste (Autovía 7), que permanece cerrado en ambas manos desde la Avenida General Paz hasta Luján en el horario de 00:00 a 14:00.

Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) prohibió de forma excepcional la circulación de camiones de carga en toda la región afectada.

Para los contingentes y vehículos particulares se dispusieron playones obligatorios de estacionamiento en las afueras, ubicados estratégicamente en Cortínez, Jáuregui y Open Door. Desde estos retenes, los fieles deben realizar tramos a pie de entre 5 y 12 kilómetros para alcanzar la Plaza Belgrano.

En cuanto a la infraestructura local, los puentes Gogna y Mitre sufren un cierre total, el Puente Mendoza quedó afectado a uso exclusivamente peatonal, mientras que los puentes Muñiz y De las Tropas operan con normalidad.

Ante la mudanza provisoria de la terminal de ómnibus a los predios de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), las autoridades recomiendan utilizar los trenes de las líneas Sarmiento y San Martín, que circulan con servicios y frecuencias especiales reforzadas.