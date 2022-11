Incertidumbre por el paradero de una familia chaqueña

El coordinador del Sistema Federal de Personas Desaparecidas y Extraviadas se refirió al caso de una familia del Chaco que viajó el 8 de noviembre a Buenos Aires y desde el 11 de ese mes no se sabe nada de ella: “estamos coordinando su búsqueda y la hipótesis es una paradero de dos mayores y un menor de edad y se activó el protocolo determinado para estos casos y se tomaron las medidas correspondientes. Pedimos colaboración a la provincia de Bs As y la Ciudad de Bs As y dimos conocimiento a las demás. Toda la información que hemos recabado ya la suministramos a la fiscalía y haremos todo lo necesario para obtener resultados positivos. La denuncia sobre

determinación de paradero fue realizada el 22 de noviembre y hasta el momento no hay más información que esa. Para cualquier información que se desee brindar se puede hacer directamente al 911”, informó .

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PRIMERA HORA

MARCELA VAQUER-NOELIA MOREYRA-DIEGO RODRÍGUEZ

LUNES A VIERNES – 7 A 9